Расписание матчей Кубка России по футболу 26 ноября

Сегодня, 26 ноября, состоятся матчи 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, а также одна ответная встреча 1/4 финала Пути РПЛ.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию расписание матчей Кубка России 26 ноября:

Путь РПЛ:

20:30 мск. ПФК ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань).

Путь регионов:

16:00 мск. «Тюмень» (Тюмень) — «Краснодар» (Краснодар);

18:15 мск. «Шинник» (Ярославль) — «Акрон» (Тольятти).

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.