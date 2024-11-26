«Барселона» — «Брест»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся каталонская «Барселона» и французский «Брест». Команды будут играть на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу будет обслуживать боснийская бригада арбитров, которую возглавит Ирфан Пельто. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Брест» после четырёх сыгранных матчей в Лиге чемпионов сезона-2024/2025 набрал 10 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Барселона» имеет в своём активе девять очков и располагается на шестой строчке.