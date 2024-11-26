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«Тюмень» — «Краснодар»: во сколько матч Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Тюмень» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Геолог» в Тюмени. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.