Глушаков: Ерохин всегда там, где нужно, ― деньги закопаны во вратарской

Российский полузащитник Денис Глушаков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» поделился впечатлениями от игры 35-летнего хавбека «Зенита» Александра Ерохина.

— Как тебе игра Ерохина?

— Что вы говорите, возраст? Надо заканчивать карьеру? Сколько ему, 35? Красавец, вопросов нет. Лишний раз подтверждает мои слова, что возраст не помеха. Есть генетика, самоотдача, профессионализм, работа. Семак сам играл до 37 лет, он всё прекрасно понимает.

— Ты играл с Ерохиным в сборной. В чём его сильные стороны?

— Он всегда там, где нужно. Не понимаю, когда атакующие футболисты бегают по бровкам, теряют мяч. Деньги закопаны во вратарской. Ерохин находится в нужном месте и забивает голы, — сказал Глушаков.