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«Тюмень» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:00 мск

«Тюмень» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:00 мск
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Сегодня, 26 ноября, состоится матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Тюмень» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Геолог» в Тюмени. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
26 ноября 2024, вторник. 16:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.

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