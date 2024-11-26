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Игорь Ледяхов: «Спартак» даст бой «Ростову» в Кубке России

Игорь Ледяхов: «Спартак» даст бой «Ростову» в Кубке России
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Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Ростовом». Встреча состоится 27 ноября. Первый матч в этой паре завершился минимальной победой ростовчан — 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч с «Ростовом» — это другой турнир, и сложно что-то предположить заранее, тем более «Спартак» проиграл первую игру дома. Думаю, красно-белые хотят успешно выступить в Кубке России. Будет интересная игра, где «Спартак» поборется. Да, «Ростов» набрал неплохой ход, но будет определённая ротация со стороны обеих команд. Однако «Спартак» однозначно даст бой «Ростову», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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