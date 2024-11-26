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Деменко: для «Зенита» ответная игра с «Ахматом» в Кубке России — чистая формальность

Деменко: для «Зенита» ответная игра с «Ахматом» в Кубке России — чистая формальность
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Бывший отечественный футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом», который состоится завтра, 27 ноября. В первом четвертьфинальном матче сине-бело-голубые одержали разгромную победу над грозненской командой со счётом 3:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 18:15 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что ответная игра с «Ахматом» в Кубке России — чистая формальность для «Зенита». Всё-таки нужно отыграть три мяча, что вряд ли смогут сделать грозненцы. 90 процентов, что «Зенит» пройдёт дальше», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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