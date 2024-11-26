Глушаков: все уважают Галицкого, «Краснодар» заслуживает чемпионства

Российский полузащитник Денис Глушаков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказался о перспективах «Краснодара».

— «Краснодар» может стать чемпионом?

— Сергея Николаевича Галицкого все уважают очень сильно. Мне кажется, все хотят, чтобы «Зенит» не стал чемпионом и «Краснодар» взял золото. Клуб проделал впечатляющую работу. Академия, парк. Это всё должно войти в историю. Стадион — космос, база — космос. Всё идеально сделано. «Краснодар» заслуживает чемпионства. Но надо брать свои очки. Не надо настраиваться на «Зенит». Надо обыгрывать условные «Химки», «Факел», «Оренбург», «Акрон».

— Нет ощущения, что Кордоба расслабился после нового контракта?

— Не думаю, что он расслабился. Просто с ним играют. Я был на матче с «Химками». От него не отходят два-три футболиста, не дают ему вообще разворачиваться. Конечно, его анализируют. Кордоба — хороший футболист. Мне кажется, он думает о том, чтобы побыстрее выиграть чемпионство, — сказал Глушаков.