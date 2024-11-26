«Бавария» — «ПСЖ»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся немецкая «Бавария» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Встречу будет обслуживать румынская бригада арбитров, которую возглавит Иштван Ковач. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бавария» — «ПСЖ». В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
У «Баварии» шесть очков по итогам четырёх стартовых туров. Мюнхенцы занимают 17-е место в общем зачёте. «ПСЖ» (четыре очка) — на 25-м месте.
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