«Бавария» — «ПСЖ»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся немецкая «Бавария» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Встречу будет обслуживать румынская бригада арбитров, которую возглавит Иштван Ковач. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бавария» — «ПСЖ». В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

У «Баварии» шесть очков по итогам четырёх стартовых туров. Мюнхенцы занимают 17-е место в общем зачёте. «ПСЖ» (четыре очка) — на 25-м месте.