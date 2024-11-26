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23:00 Мск
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ЦСКА — «Рубин»: во сколько матч Кубка России, где смотреть трансляцию

ЦСКА — «Рубин»: во сколько матч Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 26 ноября, состоится матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) в Москве. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2024, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.

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