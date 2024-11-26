Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Увы, «Зенит» пока не играет как чемпион». Орлов оценил команду Семака

«Увы, «Зенит» пока не играет как чемпион». Орлов оценил команду Семака
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» в последних матчах. В частности, он высказался по поводу неубедительной победы сине-бело-голубых в матче 16-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0). «Зенит» забил единственный гол на последних минутах встречи.

«Три момента создали футболисты «Оренбурга», а они аутсайдеры. «Зенит» — действующий чемпион, а поначалу вот это не видно было. И, конечно, надо ещё сказать, что всё-таки в 12 часов дня играть… Но проснуться надо всё-таки, профессионалы должны всегда быть хорошо готовы.

В принципе, конечно, это уже не первый матч — дай бог, чтобы он был последним — когда «Зенит» не начинает сразу резко, со страстью, с отбором мяча по всему полю. Именно вот так надо играть чемпиону, но, увы, пока этого нет», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

Материалы по теме
«Зенит» мучился в большинстве с худшей командой РПЛ. Всё ради огненной концовки
«Зенит» мучился в большинстве с худшей командой РПЛ. Всё ради огненной концовки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android