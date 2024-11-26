«Увы, «Зенит» пока не играет как чемпион». Орлов оценил команду Семака

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» в последних матчах. В частности, он высказался по поводу неубедительной победы сине-бело-голубых в матче 16-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0). «Зенит» забил единственный гол на последних минутах встречи.

«Три момента создали футболисты «Оренбурга», а они аутсайдеры. «Зенит» — действующий чемпион, а поначалу вот это не видно было. И, конечно, надо ещё сказать, что всё-таки в 12 часов дня играть… Но проснуться надо всё-таки, профессионалы должны всегда быть хорошо готовы.

В принципе, конечно, это уже не первый матч — дай бог, чтобы он был последним — когда «Зенит» не начинает сразу резко, со страстью, с отбором мяча по всему полю. Именно вот так надо играть чемпиону, но, увы, пока этого нет», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».