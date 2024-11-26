В Азербайджане высказались о назначении Березуцкого на пост главного тренера «Сабаха»

Миралам Хасанли, шеф-редактор сайта Sportlife.az, высказался о назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера азербайджанского «Сабаха».

«Российские тренеры уже работали в Азербайджане: Юрий Сёмин, Мурад Мусаев и Сергей Юран. Хоть они и не становились чемпионами, но добились определённых успехов и вошли в число призёров. У «Сабаха» есть хорошие финансовые возможности, однако там часто меняют тренера. Трудно сказать, насколько успешным будет назначение Березуцкого, но у клуба хороший бюджет. Насколько я знаю, Березуцкого привлёк в клуб Балаш Гасымов, который является вице-президентом АФФА», — сказал Хасанли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.