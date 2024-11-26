«Это разгильдяйство, эгоизм, он не думает о команде». Орлов — о жёлтой карточке Соболева

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов раскритиковал форварда «Зенита» Александра Соболева за жёлтую карточку, полученную в матче 16-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

— Геннадий Сергеевич, жёлтая карточка — это нервы у него исключительно? Он сам на себя злится или на всех вокруг?

— Да нет, это в принципе разгильдяйство. Он за что получил жёлтую карточку?

— Он махнул на бокового арбитра.

— Ну что это такое? Ты в центре поля, игры нет, и ты зарабатываешь жёлтую карточку. А вторая? Ты уже уйдёшь с поля! Ну, это недисциплинированность, просто отношение такое. Это говорит о большом эгоизме, о том, что он не думает о команде», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».