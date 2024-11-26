Владислав Радимов сравнил Угальде с Кордобой

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов сравнил нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде с форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой.

«Знаете, тут мне попалось на глаза интервью Червиченко, который сказал, что за 15 миллионов он лучше будет с Кордобой, нежели с Угальде. Но вот я, честно говоря, не уверен, особенно в свете того, что Угальде адаптировался и Угальде моложе. Мне кажется, Угальде будет посильнее Кордобы. И приносит сейчас больше пользы», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 16-го тура «Спартак» встречался с «Локомотивом». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев. Угальде оформил покер в этой встрече. Всего на счету Манфреда 12 забитых мячей в нынешнем сезоне РПЛ. У Кордобы восемь мячей.