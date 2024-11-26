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Глушаков: не знаком с Заремой Салиховой, но пообщался бы ― она нормально рубит

Глушаков: не знаком с Заремой Салиховой, но пообщался бы ― она нормально рубит
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Российский полузащитник Денис Глушаков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказал мнение о Зареме Салиховой — супруге экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна. Она часто выступала в СМИ и во время деятельности в клубе, и по её завершении. Глушаков признался, что не знаком с Салиховой, но хотел бы с ней пообщаться.

— Ты не сталкивался с Заремой Салиховой?
— Я с ней не знаком. Ни разу не видел. Не знаю, как так вышло. Она всплыла после моего ухода из «Спартака». Я бы пообщался, она нормально рубит, если честно, — сказал Глушаков.

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Полная версия подкаста с Глушаковым в формате видео:

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