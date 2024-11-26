Валерий Кечинов: если «Ростов» будет играть плотно, «Спартаку» будет очень тяжело

Бывший российский футболист Валерий Кечинов поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом».

«Первый кубковый матч удался «Ростову». Поэтому «Спартаку» предстоит тяжелейший матч, потому что «Ростов» на ходу, но и красно-белые находятся в хорошей форме. Я жду зрелищной игры и забитых мячей. Если Барко, Бонгонда и Угальде проявят своё мастерство, то у команды хорошие шансы на победу. Но если «Ростов» будет играть плотно и не будет давать свободных зон, как «Локомотив», то «Спартаку» будет очень тяжело. Однако даже при поражении у красно-белых останутся шансы в Кубке России, ведь есть Путь регионов», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.