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Валерий Кечинов: если «Ростов» будет играть плотно, «Спартаку» будет очень тяжело

Валерий Кечинов: если «Ростов» будет играть плотно, «Спартаку» будет очень тяжело
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Бывший российский футболист Валерий Кечинов поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый кубковый матч удался «Ростову». Поэтому «Спартаку» предстоит тяжелейший матч, потому что «Ростов» на ходу, но и красно-белые находятся в хорошей форме. Я жду зрелищной игры и забитых мячей. Если Барко, Бонгонда и Угальде проявят своё мастерство, то у команды хорошие шансы на победу. Но если «Ростов» будет играть плотно и не будет давать свободных зон, как «Локомотив», то «Спартаку» будет очень тяжело. Однако даже при поражении у красно-белых останутся шансы в Кубке России, ведь есть Путь регионов», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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