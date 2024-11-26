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Геннадий Орлов: ЦСКА стал заложником приглашения этого замечательного Пьянича

Геннадий Орлов: ЦСКА стал заложником приглашения этого замечательного Пьянича
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о влиянии перехода боснийского полузащитника Миралема Пьянича на игру московского ЦСКА.

— ЦСКА стал заложником, как ни странно, приглашения вот этого замечательного…

— Пьянича?
— Ну конечно, потому что, придя в команду, тренер делает на него ставку. И Обляков с узбеком (Аббосбеком Файзуллаевым. – Прим. «Чемпионата») же потрясающе в центре работали, а сейчас они перестраивают игру на Пьянича. И вот эта перестройка, она в общем для ЦСКА… Как выйдет из этого положения Николич – не знаю, — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

В нынешнем сезоне Пьянич принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В общей сложности боснийский полузащитник провёл на поле 332 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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