Орлов — об Артуре в «Зените»: есть информация, что его зовут назад в Бразилию

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о футболисте «Зенита» Артуре Гимарайнсе.

— Геннадий Сергеевич, что происходит с Артуром? Он, не знаю, не понимает своей роли?

— Мне кажется, это ведь он самое дорогое приобретение последних этих сезонов. Понимаете, это вопрос, конечно, к тренерскому штабу, прежде всего к главному тренеру. Как так? Он же не попадает иногда в состав, поздно выходит [на замену]. И даже когда он выходит, старательный очень, но он потерял чувство мяча. Вот, кстати, то, что у Глушенкова. Надо возвратить чувство мяча, потому что он долго не играл. То же будет и у Вендела. Потому что нельзя сразу вот после пропуска такого [заиграть]. И поэтому надо ему поверить в себя и дать ему возможность играть. Но есть информация, что его зовут назад в Бразилию.

— В аренду или выкупать?

— Я не знаю, это уже решение клуба, но парень-то он способный, мы же видели это, но пока помощи большой нет «Зениту», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».