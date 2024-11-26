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«Спартак» сейчас как единая семья». Геннадий Орлов — о разгроме «Локомотива» в дерби

«Спартак» сейчас как единая семья». Геннадий Орлов — о разгроме «Локомотива» в дерби
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Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался по итогам матча 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«У «Локомотива» берут же много игроков в сборную сейчас. И вот после одного перерыва, после второго команда совсем иначе выглядит, чем перед ними. То есть влияет их отъезд и всё прочее. Но и «Спартак», надо сказать, что он оказался… Вот то, что я говорю, чемпионская игра какая? С первой секунды давление, атака.

У Угальде, какой рост у него, у него там метр семьдесят, может, даже меньше, но он сам забивает голы из центральной зоны, то есть молодцы, Станкович атаку выстроил, другое дело оборона, но пока не было ещё больших проверок. Но в этом матче уже они всё-таки два опять пропустили… Понимаешь, и мне кажется, вот этот настрой, они сейчас как единая семья, это очень важно», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

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