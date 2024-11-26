Защитник «Зенита» Чистяков высказался о предстоящем матче с «Ахматом» в Кубке

Центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мыслями о предстоящем ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 27 ноября. Первый матч в этой паре завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:0.

«Так получилось, что у нас три игры практически подряд с «Ахматом». Но таков жребий. Первую игру в Кубке играл один состав, на следующий матч в чемпионате вышел другой. Сейчас ответная игра в Кубке — не знаю, какое решение примет тренерский штаб. Думаю, будет вариативность в составе. Главное, чтобы все получали игровую практику», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.