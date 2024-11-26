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Защитник «Зенита» Чистяков высказался о предстоящем матче с «Ахматом» в Кубке

Защитник «Зенита» Чистяков высказался о предстоящем матче с «Ахматом» в Кубке
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Центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мыслями о предстоящем ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 27 ноября. Первый матч в этой паре завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 18:15 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Так получилось, что у нас три игры практически подряд с «Ахматом». Но таков жребий. Первую игру в Кубке играл один состав, на следующий матч в чемпионате вышел другой. Сейчас ответная игра в Кубке — не знаю, какое решение примет тренерский штаб. Думаю, будет вариативность в составе. Главное, чтобы все получали игровую практику», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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