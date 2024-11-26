Глушаков: возможно, Барко в «Спартаке» понял, что в РПЛ можно на одной ноге играть, сбавил

Российский полузащитник Денис Глушаков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» поделился мнением о полузащитнике московского «Спартака» Эсекьеле Барко.

— У тебя сейчас есть вопросы к Барко?

— Когда Барко пришёл, сразу было видно, что он на две головы сильнее большинства игроков РПЛ. Был заряжен, в порядке. Может быть, сейчас понял, что в чемпионате России можно на одной ноге играть, и снизил требования к себе. Плюс соперник видит, что вся игра «Спартака» строится через Барко, поэтому с ним действуют плотнее, — сказал Денис Глушаков.

Полная версия подкаста с Глушаковым в формате видео: