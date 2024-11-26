Владислав Радимов заявил, что «Локомотиву» рано бороться за чемпионство

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре и результатах московского «Локомотива» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Вот не покидало ощущение, что «Локо», конечно, рано бороться за чемпионство. Более того, за тройку-то будут проблемы побороться, потому что психологически команда, конечно, неуравновешенна», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В матче 16-го тура РПЛ «Локомотив» встречался со «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев. По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.