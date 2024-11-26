Марк Кукурелья: сейчас «Челси» немного далёк от топ-команд

Защитник сборной Испании и «Челси» Марк Кукурелья поделился мнением о цели лондонцев на сезон, а также высказался о конкуренции с другими английскими клубами.

«Мы знали, что если выиграем у «Лестера», то сможем оказать давление на наших соперников, и мы это сделали. Мы показали, что готовы бороться за попадание в четвёрку. На мой взгляд, это цель на этот сезон, но мы знаем, что эта лига сложная. Мы пережили трудный год, и теперь нам нужно довериться процессу.

Конечно, мы здесь для того, чтобы выигрывать титулы, но я думаю, что сейчас мы немного далеки от топ-команд. Они уже давно работают вместе с одним и тем же тренером и с одними и теми же идеями. Мы же начали несколько месяцев назад в этом сезоне.

Мы, конечно, хотим конкурировать со всеми, но это сложно, нельзя всё изменить в одночасье. Но мы на хорошем пути, нам нужно гордиться собой и продолжать идти вперёд, не расслабляться, потому что у нас есть талант, но нам нужно постоянство, чтобы оставаться на этих местах», — приводит слова Кукурельи пресс-служба «Челси» на официальном сайте.