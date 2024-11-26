Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Деменко: для «Тюмени» игра с «Краснодаром» — праздник, «быкам» будет сложно

Максим Деменко: для «Тюмени» игра с «Краснодаром» — праздник, «быкам» будет сложно
Комментарии

Бывший отечественный футболист Максим Деменко высказался в преддверии матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Тюменью» и «Краснодаром», который состоится сегодня, 26 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Геолог» в Тюмени.

Fonbet Кубок России . Lower Bracket Quarter Finals R1. 1-й тур
26 ноября 2024, вторник. 16:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Понятно, что «Тюмень» — проходная команда для «Краснодара», но такие клубы зачастую отдают всё ради победы, ведь они бьются друг за друга. Если для «Краснодара» эта игра — будничный момент, то для «Тюмени» матч Кубка России — это праздник. Учитывая, что играют в Тюмени, «быкам» будет сложно», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Тюмень» — «Краснодар»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android