Максим Деменко: для «Тюмени» игра с «Краснодаром» — праздник, «быкам» будет сложно

Бывший отечественный футболист Максим Деменко высказался в преддверии матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Тюменью» и «Краснодаром», который состоится сегодня, 26 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Геолог» в Тюмени.

«Понятно, что «Тюмень» — проходная команда для «Краснодара», но такие клубы зачастую отдают всё ради победы, ведь они бьются друг за друга. Если для «Краснодара» эта игра — будничный момент, то для «Тюмени» матч Кубка России — это праздник. Учитывая, что играют в Тюмени, «быкам» будет сложно», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.