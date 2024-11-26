Максим Деменко: для «Тюмени» игра с «Краснодаром» — праздник, «быкам» будет сложно
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Бывший отечественный футболист Максим Деменко высказался в преддверии матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Тюменью» и «Краснодаром», который состоится сегодня, 26 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Геолог» в Тюмени.
Fonbet Кубок России . Lower Bracket Quarter Finals R1. 1-й тур
26 ноября 2024, вторник. 16:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Понятно, что «Тюмень» — проходная команда для «Краснодара», но такие клубы зачастую отдают всё ради победы, ведь они бьются друг за друга. Если для «Краснодара» эта игра — будничный момент, то для «Тюмени» матч Кубка России — это праздник. Учитывая, что играют в Тюмени, «быкам» будет сложно», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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