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Экс-игрок «Арсенала» Никлас Бендтнер подвергся вооружённому нападению в Нью-Йорке

Экс-игрок «Арсенала» Никлас Бендтнер подвергся вооружённому нападению в Нью-Йорке
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Бывший форвард лондонского «Арсенала» и туринского «Ювентуса» датчанин Никлас Бендтнер подвергся вооружённому нападению на улицах Нью-Йорка, сообщает Daily Mail.

По информации источника, экс-игрок сборной Дании прогуливался по городу вместе с ещё одним бывшим футболистом, когда на них напал мужчина с ножом. Друг Бендтнера был госпитализирован с повреждениями лица и уха. Преступника позже арестовали и предъявили обвинения в покушении на убийство и нападении. Также сообщается, что нападавший страдает психическими расстройствами и имеет давнюю судимость.

Бендтнер завершил игровую карьеру в январе 2020 года. Футболист известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», «Ювентус» и «Вольфсбург». Также Никлас выступал в составе сборной Дании с 2006 по 2018 год. Последним клубом 36-летнего датского форварда был «Копенгаген».

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