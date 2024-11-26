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Глушаков: кажется, легионеры «Зенита» затоптались и думают: «Отпустите нас, пожалуйста»

Глушаков: кажется, легионеры «Зенита» затоптались и думают: «Отпустите нас, пожалуйста»
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Российский полузащитник Денис Глушаков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказался о выступлениях «Зенита» в текущем сезоне.

— Можно ли назвать футбол «Зенита» современным?
— «Зенит» плохо играет в этом сезоне. Вообще не похож на себя. Он начал сбавлять ещё в конце прошлого сезона. «Зенит» не похож на себя образца трёхлетней давности. Может, сейчас идёт смена поколений. Может, легионеры заигрались, подустали. Не сказал бы, что «Зенит» показывает что-то яркое.

— В чём причина неяркой игры «Зенита»?
— Знаю Богдановича (Сергея Семака. — Прим. «Чемпионата») и его амбиции, думаю, он сейчас что-то придумает зимой. Не исключено, что будет распродажа и придут какие-то новые футболисты. Возможно, было бы лучше даже сейчас купить каких-то российских игроков. С Глушенковым, например, угадали. Слышал, Кузяев сейчас может вернуться. Если это произойдёт, он им поможет спокойно. Такая «собака» в центр поля, может любую позицию закрыть.

Возможно, «Зенит» был бы ярче, будь у него Лига чемпионов. Ему сейчас некуда стремиться. Каждый год берёт золото и топчется на месте. Мне кажется, легионеры уже затоптались и думают: «Отпустите нас уже, пожалуйста», — сказал Глушаков.

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