Карпин назвал главное разочарование для сборной России в 2024 году

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал отменённые товарищеские матчи главным разочарованием для национальной команды в 2024 году. Ранее по разным причинам не состоялись игры России с Пакистаном, Парагваем и Таиландом.

— Главное разочарование-2024 как для тренера сборной?

— Отменённые в последний момент матчи. С соперниками и так сложно, а тут ещё форс-мажор. Сыграть с Таиландом помешал тайфун, с Парагваем — трагедия в «Крокусе»… С Пакистаном сыграть хотелось, тем более футболисты уже приехали на сбор. Но с Парагваем вышло обиднее. Соперник сильный, интересный, — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

Напомним, 19 ноября состоялся товарищеский матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.