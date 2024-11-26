Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шавло: «Локомотив» не ожидал такой игры от «Спартака» и поплыл с первых минут

Шавло: «Локомотив» не ожидал такой игры от «Спартака» и поплыл с первых минут
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал разгромную победу красно-белых в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Спартак» играл у себя, были сделаны выводы после первой игры с «Локомотивом». Красно-белые воспряли, появилась уверенность. Было важно в этом матче начать игру очень дисциплинированно и стараться играть вперёд, создавать моменты. Может, «Локомотив» не ожидал такой игры, поэтому поплыл с первых минут. В первом тайме их практически не было, «Спартак» мог забивать больше. Защитники «Локомотива» сыграли не лучшим образом, особенно центральные. Угальде забил из их позиции, что было трудно объяснить. Хорошо, что «Спартак» настроился. Это заслуга всех ребят, особенно полузащиты, которая отключила центральную зону соперника.

Во втором тайме после замен «Локомотива» красно-белым надо было внимательнее играть на левом фланге нашей обороны. К сожалению, не совсем это прочувствовали. Слава богу, что «Спартак» забил четвёртый. После него игра была предопределена. Но «Локомотив» при счёте 2:3 подумал, что сможет сравнять. Но «Спартак» воспользовался своими моментами. Хотелось бы, чтобы команда играла внимательнее. Счёт 3:0 расслабляет. Надо было играть так, как играли в первом тайме, но не совсем это получилось, поэтому нам забили два гола», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Григорян сравнил «Спартак» с «Барселоной» после 5:2 в дерби с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android