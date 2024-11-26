Шавло: «Локомотив» не ожидал такой игры от «Спартака» и поплыл с первых минут

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал разгромную победу красно-белых в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2).

«Спартак» играл у себя, были сделаны выводы после первой игры с «Локомотивом». Красно-белые воспряли, появилась уверенность. Было важно в этом матче начать игру очень дисциплинированно и стараться играть вперёд, создавать моменты. Может, «Локомотив» не ожидал такой игры, поэтому поплыл с первых минут. В первом тайме их практически не было, «Спартак» мог забивать больше. Защитники «Локомотива» сыграли не лучшим образом, особенно центральные. Угальде забил из их позиции, что было трудно объяснить. Хорошо, что «Спартак» настроился. Это заслуга всех ребят, особенно полузащиты, которая отключила центральную зону соперника.

Во втором тайме после замен «Локомотива» красно-белым надо было внимательнее играть на левом фланге нашей обороны. К сожалению, не совсем это прочувствовали. Слава богу, что «Спартак» забил четвёртый. После него игра была предопределена. Но «Локомотив» при счёте 2:3 подумал, что сможет сравнять. Но «Спартак» воспользовался своими моментами. Хотелось бы, чтобы команда играла внимательнее. Счёт 3:0 расслабляет. Надо было играть так, как играли в первом тайме, но не совсем это получилось, поэтому нам забили два гола», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.