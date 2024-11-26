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Игроки «Спартака» получили по 840 тыс. рублей за разгром «Локомотива» в дерби — источник

Игроки «Спартака» получили по 840 тыс. рублей за разгром «Локомотива» в дерби — источник
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Руководство «Спартака» щедро отблагодарило футболистов своей команды за победу в московском дерби с «Локомотивом». Так, игроки красно-белых получили по 840 тыс. рублей, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Отмечается, что 840 тыс. рублей — это двойные премиальные, о которых команду не предупреждали до дерби с «Локомотивом». Стандартные премиальные составляют 420 тыс. рублей для игроков стартового состава, 200 тыс. рублей для вышедших на замену и по 87 тыс. рублей тем, кто остался в запасе.

Напомним, «Спартак» разгромил «Локомотив» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 5:2.

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