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Глушаков: в «Локо» я очень устал не выигрывать. Семь лет ― ни одного трофея

Глушаков: в «Локо» я очень устал не выигрывать. Семь лет ― ни одного трофея
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Российский полузащитник Денис Глушаков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» признался, что в бытность футболистом «Локомотива» устал от отсутствия побед в турнирах — за семь лет в команде он не выиграл ни одного трофея.

— Бывает такое у футболистов, что они устают выигрывать?
— Выигрывать — не знаю. Я очень устал в «Локомотиве», когда ничего не выигрывал. Семь лет — ни одного трофея. Я устал. Пахал на поле, но не шло. Или поколение не то, или в команде что-то не так. Может, я плохой был. Мне надо было срочно что-то менять. Я ушёл, и «Локомотив» заиграл. И «Спартак» завоевал со временем чемпионство и Суперкубок, — сказал Глушаков.

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