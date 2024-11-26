Радимов: «Спартак» на кураже, зимой может приблизиться к «Краснодару» в таблице

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре и результатах московского «Спартака» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Они могут приблизиться и к «Краснодару». «Спартак» на кураже, да. Атакующая линия у «Спартака» очень хорошая. Но у «Спартака» есть проблема с командами, которые закрываются. Эту позиционную атаку Станковичу надо отрабатывать. Но многие вещи Станкович уже исправил. И психологически команду тоже он поднял всё-таки», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В матче 16-го тура РПЛ «Спартак» встречался с «Локомотивом». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.