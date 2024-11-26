Игорь Ледяхов считает Угальде ключевой фигурой «Спартака» в этом сезоне

Бывший российский футболист Игорь Ледяхов высказался об игре и результативности нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. Напомним, коста-риканский форвард оформил покер в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2).

«Видимо, Угальде адаптировался к нашему чемпионату и у него пошло. Также ему очень сильно помогает Барко, поэтому Манфред стал лучшим бомбардиром в РПЛ с 12 мячами. Он забивает в каждой игре, в прошедшем матче отметился покером и показывает своё мастерство. На данный момент он является ключевой фигурой «Спартака», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.