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Игорь Ледяхов считает Угальде ключевой фигурой «Спартака» в этом сезоне

Игорь Ледяхов считает Угальде ключевой фигурой «Спартака» в этом сезоне
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Бывший российский футболист Игорь Ледяхов высказался об игре и результативности нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. Напомним, коста-риканский форвард оформил покер в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Видимо, Угальде адаптировался к нашему чемпионату и у него пошло. Также ему очень сильно помогает Барко, поэтому Манфред стал лучшим бомбардиром в РПЛ с 12 мячами. Он забивает в каждой игре, в прошедшем матче отметился покером и показывает своё мастерство. На данный момент он является ключевой фигурой «Спартака», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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