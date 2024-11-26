Стало известно, сколько футболистам «Зенита» платят за победу над «Спартаком» — источник

Футболисты «Зенита» получают щедрые премиальные выплаты за победы в принципиальных матчах. Наибольшую сумму клуб платит за выигрыш у «Спартака» — каждый игрок сине-бело-голубых получает по 5 млн рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Также сообщается, что за победы над «Краснодаром», «Локомотивом», ЦСКА и «Динамо» руководство «Зенита» платит футболистам по 2 млн рублей.

Интересно, что в московском «Локомотиве» за победу над «Спартаком» в 10-м туре РПЛ заплатили четверные премиальные — 1,2 млн рублей (при стандартных в 300 тыс. рублей). А сам «Спартак» за недавнюю победу над «Локомотивом» выплатил своим игрокам по 840 тыс.