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Стало известно, сколько футболистам «Зенита» платят за победу над «Спартаком» — источник

Стало известно, сколько футболистам «Зенита» платят за победу над «Спартаком» — источник
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Футболисты «Зенита» получают щедрые премиальные выплаты за победы в принципиальных матчах. Наибольшую сумму клуб платит за выигрыш у «Спартака» — каждый игрок сине-бело-голубых получает по 5 млн рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Также сообщается, что за победы над «Краснодаром», «Локомотивом», ЦСКА и «Динамо» руководство «Зенита» платит футболистам по 2 млн рублей.

Интересно, что в московском «Локомотиве» за победу над «Спартаком» в 10-м туре РПЛ заплатили четверные премиальные — 1,2 млн рублей (при стандартных в 300 тыс. рублей). А сам «Спартак» за недавнюю победу над «Локомотивом» выплатил своим игрокам по 840 тыс.

Подробнее о «премках» в «Спартаке»:
Игроки «Спартака» получили по 840 тыс. рублей за разгром «Локомотива» в дерби — источник
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