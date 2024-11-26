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Шавло: противостояние «Спартака» с «Ростовом» всегда отличается непредсказуемостью

Шавло: противостояние «Спартака» с «Ростовом» всегда отличается непредсказуемостью
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Ростовом». Встреча состоится 27 ноября. Первый матч в этой паре завершился минимальной победой ростовчан — 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Опасение есть всегда, потому что будет совершено другая игра. «Ростов» — кусачая и неуступчивая команда. Игроки у них всегда настроены, жёстко играют в защите. Игра будет нелёгкой. Противостояние «Спартака» с «Ростовом» всегда отличается борьбой, непредсказуемостью. Это было ещё в советские годы. Вспоминаю 1981 год, когда мы проиграли в финале Кубка. Здесь всегда тяжёлые игры, особенно в Ростове, — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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