Шавло: противостояние «Спартака» с «Ростовом» всегда отличается непредсказуемостью

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Ростовом». Встреча состоится 27 ноября. Первый матч в этой паре завершился минимальной победой ростовчан — 1:0.

«Опасение есть всегда, потому что будет совершено другая игра. «Ростов» — кусачая и неуступчивая команда. Игроки у них всегда настроены, жёстко играют в защите. Игра будет нелёгкой. Противостояние «Спартака» с «Ростовом» всегда отличается борьбой, непредсказуемостью. Это было ещё в советские годы. Вспоминаю 1981 год, когда мы проиграли в финале Кубка. Здесь всегда тяжёлые игры, особенно в Ростове, — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.