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Смертин: я был жёстким игроком, VAR мог бы мешать: любое касание — фол

Смертин: я был жёстким игроком, VAR мог бы мешать: любое касание — фол
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Бывший полузащитник сборной России и лондонского «Челси» Алексей Смертин высказался о системе VAR.

«Я не смотрю футбол и не играю в него. Поэтому сложно судить о пользе или вреде VAR. Знаю, что это такое. Но насколько она положительно или отрицательно влияет, надо спросить у действующих футболистов. Я был жёстким игроком, и этому VAR мог бы мешать: любое касание — фол. Зато помогает принимать правильные решения арбитру», — передаёт слова Смертина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

49-летний экс-полузащитник Алексей Смертин после завершения карьеры действующего игрока в 2009 году в течение двух лет был депутатом Алтайского краевого законодательного собрания. С октября 2018 года Смертин является директором РФС по региональной политике и международным отношениям, также работая в должности офицера РФС по вопросам борьбы с расизмом.

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