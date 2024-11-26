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Глушаков: Промес на тренировке зарубился с защитником, дошло до драки

Глушаков: Промес на тренировке зарубился с защитником, дошло до драки
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Российский полузащитник Денис Глушаков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» рассказал о своём бывшем одноклубнике Квинси Промесе.

— Кто-то рассказывал, что, когда к вам только пришёл Промес, вы посмотрели и подумали: «Кого вообще привезли?»
— Мы его тогда не знали. Думаю: «Привезли и привезли, очередной трансфер». Но Промес был наглым, с характером, со стержнем. На тренировках бил штрафные, пенальти. Мы думали: «Какой-то дерзкий тип пришёл». Потом он на тренировке с кем-то из защитников зарубился, дело до драки дошло.

Но Квинси «выстрелил» в какой-то момент. Для футболиста главное, чтобы в него верил тренер.

— Вспыльчивость Промеса со временем осталась?
— Нет. На тренировках всё было нормально, профессионально. У него спортивная наглость.

— А за пределами поля были какие-то инциденты?
— Нет. В «Спартаке» он был добрым и хорошим парнем, — сказал Глушаков.

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