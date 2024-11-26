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Митрофанов рассказал, может ли состояться матч между Россией и Китаем в 2025 году

Митрофанов рассказал, может ли состояться матч между Россией и Китаем в 2025 году
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил как невысокие шансы на проведение товарищеского матча между сборными России и Китая в 2025 году.

«Что касается матча с командой Китая, то нужно будет смотреть по их свободному времени. В следующем году у азиатских команд не так много свободных окон. Невысокие шансы, что матч пройдёт в следующем году», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, 19 ноября состоялся товарищеский матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.

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