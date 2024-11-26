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Комличенко: Осипенко и «Ювентус»? В Европе такие же люди, как мы

Комличенко: Осипенко и «Ювентус»? В Европе такие же люди, как мы
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал слова тренера сборной России по футболу Николая Писарева, который заявил, что защитник жёлто-синих Максим Осипенко подошёл бы туринскому «Ювентусу».

— Писарев сказал, что Осипенко — игрок для «Ювентуса».
— Николай Николаевич — специалист высокого уровня, ему виднее. Когда мастер говорит, что я могу добавить, ха-ха? Макс — современный защитник, у него были предложения от топов РПЛ, его любой топ-клуб у нас заберёт, если сам Осипенко захочет. А что касается Европы, то Карпин говорил, что там ничего особенного нет. Там такие же люди, как мы. Требования выше, интенсивности больше, а в среднем уровень тот же, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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