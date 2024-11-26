Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» проявляла интерес к Сперцяну прошлым летом — Хачатрян

«Аталанта» проявляла интерес к Сперцяну прошлым летом — Хачатрян
Комментарии

Итальянская «Аталанта» проявляла интерес к армянскому полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну во время летнего трансферного окна — 2024. Бергамаски искали замену Тёну Копмейнерсу, Сперцян был в их шорт-листе, сообщает известный журналист и инсайдер Грач Хачатрян в социальной сети X (ранее Twitter).

В результате «Аталанта» подписала Лазара Самарджича из «Удинезе», а Эдуард Сперцян остался в «Краснодаре». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Сперцян провёл 16 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил три голевые передачи. Также на его счету шесть матчей в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Наир Тикнизян: я бы пригласил Эдика Сперцяна в «Локомотив»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android