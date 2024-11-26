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Денис Глушаков: ЦСКА выглядит безобразно

Денис Глушаков: ЦСКА выглядит безобразно
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Российский полузащитник Денис Глушаков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» раскритиковал московский ПФК ЦСКА. Накануне армейцы проиграли «Ростову» в матче 16-го тура РПЛ (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    

«ЦСКА безобразно выглядит. Второй тайм с «Ростовом» — катастрофа. А Карпин одну замену сделал и угадал. ЦСКА когда-то был образцом для трансферов. А сейчас не могу понять некоторые моменты.

Тот же Мусаев сидит в запасе, выходит, доказывает, забивает. Сейчас он сильнее Гуарирапы. Сауль в некоторых эпизодах тачку возил, а этот выходил и был в порядке. Парня могут погубить с психологической точки зрения. Он сначала был такой уверенный, а ЦСКА взял и «потушил» его. Видно, что ему тяжело. Думаю, Николич неправ в некоторых моментах. У ЦСКА хороший состав, но нет стабильности», — сказал Глушаков.

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