Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Балахнин: «Ростову» не светят высокие места в РПЛ, Кубок — шанс показать себя

Балахнин: «Ростову» не светят высокие места в РПЛ, Кубок — шанс показать себя
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором жёлто-синие сыграют со «Спартаком». Встреча состоится 27 ноября. Первый матч в этой паре завершился минимальной победой ростовчан — 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трудно назвать фаворита в таком матче. Команды находятся в равных условиях. Конечно, есть какой-то гандикап у «Ростова» после победы над ЦСКА, но он не гарантирует победу команде Карпина. Это кубковый матч, где может всё перевернуться. Обеим командам важна победа в этой игре.

«Спартаку» будет трудно бороться за чемпионство. Максимум красно-белые постараются забрать бронзу в этом сезоне, а в Кубке команда может побороться за трофей. «Ростову» и близко не светят высокие места в чемпионате, поэтому для них это тоже шанс показать себя. Жду хорошей и боевой игры, которая действительно будет очень важна для обеих команд. На мой взгляд, это будет настоящая кубковая игра, похожая на те матчи, когда команды играли на вылет», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Ростов» — «Спартак». Карпин поддержит голевой настрой Угальде
«Ростов» — «Спартак». Карпин поддержит голевой настрой Угальде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android