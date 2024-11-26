Балахнин: «Ростову» не светят высокие места в РПЛ, Кубок — шанс показать себя

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором жёлто-синие сыграют со «Спартаком». Встреча состоится 27 ноября. Первый матч в этой паре завершился минимальной победой ростовчан — 1:0.

«Трудно назвать фаворита в таком матче. Команды находятся в равных условиях. Конечно, есть какой-то гандикап у «Ростова» после победы над ЦСКА, но он не гарантирует победу команде Карпина. Это кубковый матч, где может всё перевернуться. Обеим командам важна победа в этой игре.

«Спартаку» будет трудно бороться за чемпионство. Максимум красно-белые постараются забрать бронзу в этом сезоне, а в Кубке команда может побороться за трофей. «Ростову» и близко не светят высокие места в чемпионате, поэтому для них это тоже шанс показать себя. Жду хорошей и боевой игры, которая действительно будет очень важна для обеих команд. На мой взгляд, это будет настоящая кубковая игра, похожая на те матчи, когда команды играли на вылет», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.