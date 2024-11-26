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Глушаков: «Динамо» проваливается и в чемпионате, и в селекции ― давно нет вау-игроков

Глушаков: «Динамо» проваливается и в чемпионате, и в селекции ― давно нет вау-игроков
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Российский полузащитник Денис Глушаков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» поделился мнением о московском «Динамо».

— Что думаешь по «Динамо»?
— Мне кажется, они давно проваливаются. И в селекции, и в чемпионате. У них давно не было вау-игроков. Таким был Тюкавин, но это воспитанник. Все остальные, кого покупают, это средние футболисты. С таким бюджетом нужно брать игроков для борьбы за чемпионство. В прошлом сезоне они выстрелили на эмоциях после прихода Лички, но этого не хватило. Но я не могу понять, как они с такой обороной добрались тогда до третьего места. У них опорник Кутицкий играет справа. Им не хватает точечности в трансферах, — заявил Глушаков.

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