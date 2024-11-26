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Брат Погба предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве у Поля € 13 млн

Брат Погба предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве у Поля € 13 млн
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Матиас Погба, являющийся старшим братом экс-полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, а также ещё пять близких к французу человек предстанут перед уголовным судом Парижа по обвинению в попытке вымогательства € 13 млн у футболиста в 2022 году, сообщает AFP. Заседание состоится сегодня, 26 ноября.

Напомним, весной 2022 года банда вооружённых мужчин, среди которых, предположительно, были друзья детства Поля Погба, потребовала у игрока € 13 млн. Брата футболиста Матиаса подозревают в том, что он в течение нескольких месяцев оказывал давление на Поля, требуя, чтобы тот заплатил деньги. Он не присутствовал в ночь похищения в марте 2022 года, когда французского футболиста вынудили покинуть дом, угрожая оружием.

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