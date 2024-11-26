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«Станкович устроил ловушки». Орлов объяснил, как «Спартак» нейтрализовал Батракова в дерби

«Станкович устроил ловушки». Орлов объяснил, как «Спартак» нейтрализовал Батракова в дерби
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Известный футбольный комментатор и спортивный журналист Геннадий Орлов сделал вывод о том, как «Спартаку» удалось нейтрализовать лидера «Локомотива» Алексея Батракова в московском дерби. Игра 16-го тура РПЛ завершилась победой красно-белых со счётом 5:2.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Это Станкович. Он придумал, как его ловить, ловушки устраивал. Игроки передавали [его друг другу]. Ну, этого и ожидать надо было, что с Батраковым это произойдёт. С сильной командой, конечно… Он ещё такой лёгкий, быстрый, а здесь поставили его в рамки, что и с Педро, кстати, и что и с Артуром, когда узнали, как против них играть и где надо ударить без мяча, ведь там же много хитростей, на футбольном поле», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

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