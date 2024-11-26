Максим Деменко: вылет «Спартака» в Путь регионов от «Ростова» не будет критичным

Российский экс-футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» — «Спартак». Игра состоится сегодня, 26 ноября, в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра — в 20:30 мск. Первый матч завершился в пользу «Ростова» со счётом 1:0.

«Спартак» проиграл кубковую игру «Ростову», но выиграл у «Локомотива» и сейчас находится на ходу. Думаю, шансы в предстоящем матче 50 на 50. Не считаю, что вылет «Спартака» в Путь регионов будет критичным. У команды ещё будет возможность бороться за победу в Кубке России», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.