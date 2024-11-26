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Максим Деменко: вылет «Спартака» в Путь регионов от «Ростова» не будет критичным

Максим Деменко: вылет «Спартака» в Путь регионов от «Ростова» не будет критичным
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Российский экс-футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» — «Спартак». Игра состоится сегодня, 26 ноября, в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра — в 20:30 мск. Первый матч завершился в пользу «Ростова» со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» проиграл кубковую игру «Ростову», но выиграл у «Локомотива» и сейчас находится на ходу. Думаю, шансы в предстоящем матче 50 на 50. Не считаю, что вылет «Спартака» в Путь регионов будет критичным. У команды ещё будет возможность бороться за победу в Кубке России», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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