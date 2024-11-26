Карпин ответил, что должно произойти, чтобы в 2025-м Дзюба оказался в сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, что должно произойти, чтобы в следующем году 36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба получил приглашение в национальную команду.

— Что должно произойти, чтобы в 2025-м Дзюба оказался в сборной?

— Я иначе поставлю вопрос: а почему Дзюба должен получить вызов в сборную? Мы давно решили, что не будем приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать через несколько лет, когда Россия вернётся на международную арену.

— Проходили бы сейчас официальные матчи, вы бы вызывали футболистов в возрасте 30+?

— Разумеется! Как и было в отборочном цикле ЧМ-2022. Почему сегодня всё опять сводится к Дзюбе, я не понимаю, — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

Артём Дзюба не провёл за сборную ни одной игры после того, как главным тренером национальной команды стал Карпин. 19 ноября состоялся товарищеский матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.