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Президент «Сабаха» рассказал, какие задачи стоят перед Василием Березуцким

Президент «Сабаха» рассказал, какие задачи стоят перед Василием Березуцким
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Президент «Сабаха» Магсуд Адыгезалов рассказал, какие цели стоят перед Василием Березуцким после назначения на пост главного тренера азербайджанского клуба.

«Какие цели стоят перед Березуцким? На первом этапе — преодоление текущей неудачной серии и возвращение уверенности команде. Помимо этого, мы определили цели на сезон и стратегию на будущее. Всё это было детально обсуждено и согласовано», — приводит слова Адыгезалова «Матч ТВ».

На данный момент «Сабах» занимает пятое место в таблице чемпионата Азербайджана, набрав 19 очков после 14 сыгранных туров. Отметим, что бакинская команда не может победить уже на протяжении семи матчей чемпионата подряд.

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