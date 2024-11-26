Президент «Сабаха» рассказал, какие задачи стоят перед Василием Березуцким

Президент «Сабаха» Магсуд Адыгезалов рассказал, какие цели стоят перед Василием Березуцким после назначения на пост главного тренера азербайджанского клуба.

«Какие цели стоят перед Березуцким? На первом этапе — преодоление текущей неудачной серии и возвращение уверенности команде. Помимо этого, мы определили цели на сезон и стратегию на будущее. Всё это было детально обсуждено и согласовано», — приводит слова Адыгезалова «Матч ТВ».

На данный момент «Сабах» занимает пятое место в таблице чемпионата Азербайджана, набрав 19 очков после 14 сыгранных туров. Отметим, что бакинская команда не может победить уже на протяжении семи матчей чемпионата подряд.