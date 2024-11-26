Газзаев: назначение в «Сабах» — ответственный момент в тренерской карьере Березуцкого

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера азербайджанского «Сабаха».

«Василий до этого уже работал помощником в ЦСКА вместе с Гончаренко, работал с Алексеем Березуцким, со Слуцким в Китае. Думаю, он накопил достаточно хороший опыт. Впереди самостоятельная работа. Надеюсь, у Василия она будет достаточно успешной. Это ответственный момент. Березуцкий впервые оказался в роли главного тренера. Если всё сложится успешно, это будет началом его карьеры. Одно дело быть помощником, а другое — отвечать за результат и качество игры, подготовку. Это ответственный момент в его тренерской карьере», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.