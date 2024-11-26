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Барко заявил, что «Спартаку» по силам догнать «Зенит» в турнирной таблице РПЛ

Барко заявил, что «Спартаку» по силам догнать «Зенит» в турнирной таблице РПЛ
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Аргентинский футболист «Спартака» Эсекьель Барко заявил, что красно-белым по силам догнать «Зенит» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

— «Спартаку» ещё по силам догнать «Зенит» в чемпионате?
— Да. Нужно продолжать играть в том же духе, как с «Локомотивом», и зарабатывать свои очки.

— Состав «Спартака» по качеству уступает «Зениту»?
— Лучшие игроки в России у нас, в «Спартаке», — приводит слова Барко «Матч ТВ».

Турнирная таблица РПЛ

В матче 16-го тура РПЛ «Спартак» встречался с «Локомотивом». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

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