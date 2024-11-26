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Валерий Масалитин поделился ожиданиями от кубкового матча ЦСКА — «Рубин»

Валерий Масалитин поделился ожиданиями от кубкового матча ЦСКА — «Рубин»
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и казанским «Рубином», который состоится сегодня, 26 ноября. Первая встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

«ЦСКА сейчас находится в какой-то непонятной яме, то ли психологической, то ли физической. «Рубин» же начал из этой ямы подниматься. Игра будет тяжёлая, так как соперник ЦСКА любит играть от обороны на контратаках и очень хорошо использует стандартные положения, которые могут определить результат этого матча», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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